Olumsuz hava koşulları sebebiyle vergi ödeme süreleri uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz hava koşulları sebebiyle vergi ödeme sürelerinin 31 ocak 2022 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda; “Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.