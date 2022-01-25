Olumsuz hava koşulları sebebiyle vergi ödeme süreleri uzatıldı

Yoğun kar yağışı sebebiyle Katma Değer Vergisi (KDV), Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.

PAYLAŞ
  • 25.01.2022 15:12
  • Güncelleme: 25.01.2022 15:37
Olumsuz hava koşulları sebebiyle vergi ödeme süreleri uzatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz hava koşulları sebebiyle vergi ödeme sürelerinin 31 ocak 2022 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. 
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda;  “Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BGC

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hacılar'a 11 milyon 791 bin liralık altyapı yatırım

Hacılar’a 11 milyon 791 bin liralık altyapı yatırım

Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım

Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Birtane: 'Gaffar Okkan, saygıyla anılacak bir isim değildir'

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Birtane: 'Gaffar Okkan, saygıyla anılacak bir isim değildir'

Yeşilhisar Emniyeti'nden sokak hayvanlarına mama desteği

Yeşilhisar Emniyeti’nden sokak hayvanlarına mama desteği

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kayseri'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kayseri'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

6
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sol Partili Mutlu: 'Enerji şirketleri kamulaştırılmalı'

Sol Partili Mutlu: “Enerji şirketleri kamulaştırılmalı”

Kayseri'de kar ve soğuk sürecek

Kayseri’de kar ve soğuk sürecek

DAHA FAZLA
Kayserili Avukat İsmet Özkara Hollanda'nın en ünlü Prestijli Dergisine kapak oldu

Kayserili Avukat İsmet Özkara Hollanda'nın en ünlü Prestijli Dergisine kapak oldu

ERÜ Öğretim Elemanları, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarafından Birinciliğe Layık Görüldü

ERÜ Öğretim Elemanları, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarafından Birinciliğe Layık Görüldü

Erciyes'te kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı

Erciyes'te kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle vergi ödeme süreleri uzatıldı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle vergi ödeme süreleri uzatıldı

Kocasinan'da LED teknolojisiyle 5,5 milyon lira tasarruf

Kocasinan’da LED teknolojisiyle 5,5 milyon lira tasarruf