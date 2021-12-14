Ölümler arttı polis harekete geçti, kaçak alkol üreten 2 şahıs yakalandı

Sivas'ın Zara ilçesinde alkol kullanımı sonrasında yaşanan ölümlerin artması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak alkol üretimi yapan 2 şahıs yakalandı.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 11:36
Ölümler arttı polis harekete geçti, kaçak alkol üreten 2 şahıs yakalandı
Sivas'ın Zara ilçesinde alkol kullanımı sonrasında yaşanan ölümlerin artması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak alkol üretimi yapan 2 şahıs yakalandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Zara ilçesinde alkol kullanımı sonrasında yaşanan ölümlerin artması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak alkol üretimi yapan 2 şahıs yakalandı.

Sivas’ın Zara İlçesinde alkol kullanımı sonrasında şüpheli ölümlerin meydana gelmesi üzerine, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğünce konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde; 2 ayrı şahsın sahte alkol üreterek piyasaya sattığı tespit edilerek şahıslara ait 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 25,5 litre el yapımı rakı,19 litre el yapımı viski,1 adet cam şişe içerisinde yarım vaziyette viski, 5 litre bidon içerisinde etil alkol, 5 litre çok amaçlı temizleyici, çok sayıda alkol yapımında kullanılan boş bidon ve şişe, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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