Ölümle sonuçlanan komşu kavgasında karar çıktı

Kayseri'de sokakta futbol oynarken topun otomobiline çarpması nedeniyle tartıştığı çocuğun babasını tüfekle öldüren sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Tutuklu yargılanan Faruk K. 26 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

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  • 10.05.2022 11:54
  • Güncelleme: 10.05.2022 11:54
Ölümle sonuçlanan komşu kavgasında karar çıktı

1 Eylül 2021 tarihinde Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi’nde komşular Faruk K. (29) ile E.K. (41) arasında, E.K’nin oğlunun futbol oynarken topun Faruk K’nın aracına çarpması nedeniyle tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tüfekle ağır yaralanan E.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polise teslim olan Faruk K, tutuklanmıştı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Faruk K, maktul E.K’nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme savcısı bir önceki mütalaasını tekrarlayarak sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

Tutuklu sanık Faruk K. savunmasında, kendisini savunduğunu iddia etti. E.K’nın oğlunun bahçede oynadığı top araca çarpınca sinirlendiğini bu nedenle tartıştıklarını ve ardından komşusunun  elinde kürekle evi bastı belirten Faruk K., “Ben de evde bulunan tüfeği alarak kendimi korumak amaçlı ateş ettim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Kendimi savundum. Keşke kendimi savunmasaydım ben ölseydim. Ben sadece kendimi ve ailemi korudum” şeklinde savunma yaptı.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti sanık Faruk K. hakkında ‘adam öldürmek” suçundan 25 yıl, “tehdit” suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün olmak üzere toplam 26 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1ha

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