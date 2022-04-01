Öldürülen Şeyma'nın babası: 'İdam istiyoruz, benim ciğerim yandı'

Kırşehir'de kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in babası Vedat Demir, Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Bu kişilere gereken cezalar verilsin dedi.

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  • 01.04.2022 15:26
  • Güncelleme: 01.04.2022 15:26
Öldürülen Şeyma'nın babası: 'İdam istiyoruz, benim ciğerim yandı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Şeyma Demir’in babası Vedat Demir, "Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Bu kişilere gereken cezalar verilsin" dedi.

25 Mart tarihinde kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni Kızılırmak Nehri’nin kıyısına vuran Şeyma Demir (18) ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Şeyma Demir’in babası Vedat Demir de katıldı. Vatandaşlar, olayla ilgili tutuklanan Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlileri Şefik E. ve Sami A.’ya tepki gösterdiler.

Vali İbrahim Akın ile görüşen baba Vedat Demir, ardından yaptığı açıklamada, "Benim canım yandı, ciğerim yandı. Hiç kimsenin canı ciğeri yanmasın. Adalet istiyoruz. Bu kişilerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz. İdam istiyoruz. Biz çocuklarımızı dışarı çıkaramayacak mıyız? Okula gitmeyecek mi? 3-5 arkadaş toplanıp bir yerlere piknik yapmaya gitmeyecek mi? Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Gereken cezalar verilsin" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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