Okulu kurşunladılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir okul, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Sınıfın penceresi ve duvarları zarar görürken, olayın gece olması faciayı önledi.

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  • 13.09.2022 13:20
  • Güncelleme: 13.09.2022 13:28
Okulu kurşunladılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir okul, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Sınıfın penceresi ve duvarları zarar görürken, olayın gece olması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi’nde bulunan Şehit Osman Çelik Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, sabah saatlerinde okula gelen öğretmenler, pencerede kurşun izi olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede, kurşunların hem pencereye hem de okulun duvarlarına zarar verdiği tespit edildi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında sınıfta kimsenin olmaması da faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İHA

Kayseri Gündem
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Okulu kurşunladılar

Okulu kurşunladılar