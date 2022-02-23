Okullar arası Satranç Turnuvası tamamlandı

Kayseri'de küçükler-yıldızlar-gençler satranç turnuvası tamamlandı. İki gün düzenlenen turnuva yapılan ödül töreni ile sonlandı.  

PAYLAŞ
  • 23.02.2022 11:06
  • Güncelleme: 23.02.2022 11:06
Okullar arası Satranç Turnuvası tamamlandı

Kayseri’de okullar arası küçükler-yıldızlar-gençler Satranç Turnuvası Atatürk Spor Salonunda tamamlandı. Öğrenciler, iki gün süren turnuvalarda altı kategoride yarıştı. 120 takım 650’ye yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, dereceye giren okullara ödüllerinin verilmesiyle turnuva sonlandı.
Birinciler ise; Küçükler kızlar kategorisinde, Gazı Osman Pasa Ortaokulu, Küçükler genel kategorisi, Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu, Yıldızlar kızlar kategorisi, Özel Tevfik Kuşoğlu Ortaokulu, Yıldızlar genel kategorisi, Özel As Koleji Ortaokulu, Gençler kızlar kategorisi, Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gençler genel kategorisi, Özel Kayseri Cihangir Fen Lisesi
 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar

Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar

Otobüs işletmecileri 'mazot' indirimi istiyor

Otobüs işletmecileri 'mazot' indirimi istiyor

İki grup arasında kavga çıktı, markete giderken vuruldu

İki grup arasında kavga çıktı, markete giderken vuruldu

Ata Yücel: 'Oto alım satımı, kayıtlı oto galericilerinin işidir'

Ata Yücel: "Oto alım satımı, kayıtlı oto galericilerinin işidir"

BBP Kocasinan İlçe Başkanlığında bayrak değişimi

BBP Kocasinan İlçe Başkanlığında bayrak değişimi

Sarıoğlan depreminde yıkılan minareler onarıldı

Sarıoğlan depreminde yıkılan minareler onarıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okullar arası Satranç Turnuvası tamamlandı

Okullar arası Satranç Turnuvası tamamlandı

Yeşilhisar Millet Bahçesinin inşaat çalışmaları başladı

Yeşilhisar Millet Bahçesinin inşaat çalışmaları başladı

DAHA FAZLA
Bünyanlı Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de kalp krizi sonucu şehit oldu

Bünyanlı Özel Harekat Şube Müdürü Senegal’de kalp krizi sonucu şehit oldu

Ak Parti 'Teşkilat Akademisi Mahallede' başlıyor

Ak Parti 'Teşkilat Akademisi Mahallede' başlıyor

Aşık Seyrani türkü dinletisi ile anılacak

Aşık Seyrani türkü dinletisi ile anılacak

Kayserispor'da 5 eksik var

Kayserispor'da 5 eksik var

Akaryakıtta iki haftadır zam yok, hafta sonu zam bekleniyor

Akaryakıtta iki haftadır zam yok, hafta sonu zam bekleniyor