Okullar arası Satranç Turnuvası tamamlandı
Kayseri'de küçükler-yıldızlar-gençler satranç turnuvası tamamlandı. İki gün düzenlenen turnuva yapılan ödül töreni ile sonlandı.
- 23.02.2022 11:06
- Güncelleme: 23.02.2022 11:06
Kayseri’de okullar arası küçükler-yıldızlar-gençler Satranç Turnuvası Atatürk Spor Salonunda tamamlandı. Öğrenciler, iki gün süren turnuvalarda altı kategoride yarıştı. 120 takım 650’ye yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, dereceye giren okullara ödüllerinin verilmesiyle turnuva sonlandı.
Birinciler ise; Küçükler kızlar kategorisinde, Gazı Osman Pasa Ortaokulu, Küçükler genel kategorisi, Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu, Yıldızlar kızlar kategorisi, Özel Tevfik Kuşoğlu Ortaokulu, Yıldızlar genel kategorisi, Özel As Koleji Ortaokulu, Gençler kızlar kategorisi, Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gençler genel kategorisi, Özel Kayseri Cihangir Fen Lisesi