Okullar açıldı, omurga sağlığına dikkat!

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler de ağır bir yükün altına girdi.

PAYLAŞ
  • 13.09.2022 10:45
  • Güncelleme: 13.09.2022 10:45
Okullar açıldı, omurga sağlığına dikkat!

Kilolarca ağırlıkta çanta taşımanın ve yanlış oturma düzeninin çocuklarda duruş bozuklukları ve ileriki dönemlerde kifoz, skolyoz, fıtık ya da boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklara sebep olabileceği uyarısında bulunuldu. 

Okulların açılmasıyla birlikte uzmanlardan öğrencilerin sağlıklarıyla ilgili uyarılar da gelmeye devam ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Yurdakul, velilere ve öğrencilere sırt çantası kullanımı, sandalye tercihleri ve omurga gelişimiyle ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. 

12 YAŞINDAN KÜÇÜKLER 4 KİLO, 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR 5 KİLO TAŞIMALI

Okul çantasının sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olması gerekliliğine dikkat çeken Op. Dr. Yurdakul, 12 yaşından küçük olan çocukların 4 kilo, 12-15 yaş arası çocukların da 5 kilograma kadar olan çantaları taşıyabileceğini ancak okul çantasının da uzun süre taşınmamasının gerekli olduğunu vurguladı.  Sırta tam oturmayan ya da tek omuzda taşınan çantaların da omurga sağlığı noktasında sorun oluşturabileceğini dile getiren Yurdakul, “Özellikle liseli gençlerimiz çantalarını tek omuzda taşımayı tercih ediyor. Bu da omurgaya ekstra bir yük bindiriyor ve omurga sağlığını tehdit edebilecek bir denge sorunu oluşturuyor” dedi. 

Öğrencilerin ders dinlerken nasıl oturmaları gerektiğini de anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Yurdakul, “Öğrenciler genelde masa üzerine dayanarak ders dinlemeyi alışkanlık haline getirir. En azından ders dinlerken arkalarına yaslanmaları ve dik oturmaları sağlanmalıdır. Kullanılan sandalyenin sırt ve bel boşluğunu doldurması da çok önemli. Küçük yaşlarda başlayan duruş bozuklukları ileriki dönemde kifoz, skolyoz, fıtık ya da boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklara sebep olabiliyor” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okul kazandırdı

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okul kazandırdı

Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla süt dağıtımı başladı

Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla süt dağıtımı başladı

Mezun olamayan liseli şehitler okullarında anıldı

Mezun olamayan liseli şehitler okullarında anıldı

3 asırlık cami, yıllara meydan okuyor

3 asırlık cami, yıllara meydan okuyor

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni tesislerin inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni tesislerin inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Sektörün kalbi Kayseri Şeker'de attı

Sektörün kalbi Kayseri Şeker'de attı

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi'de 38 yıllık esnaf yılın Ahisi seçildi

Develi'de 38 yıllık esnaf yılın Ahisi seçildi

Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı

Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek

Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek

Odakır: 'Alışverişlerinizde önceliğinizi küçük esnaftan yana kullanın'

Odakır: 'Alışverişlerinizde önceliğinizi küçük esnaftan yana kullanın'

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de 77 muhtarla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de 77 muhtarla istişare toplantısı

Palancıoğlu: 'Çarşı Melikgazi, Kayseri'mize yeni bir değer ve anlayış kazandıracak'

Palancıoğlu: 'Çarşı Melikgazi, Kayseri'mize yeni bir değer ve anlayış kazandıracak'

Okulu kurşunladılar

Okulu kurşunladılar