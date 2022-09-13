Okullar açıldı, omurga sağlığına dikkat!

Kilolarca ağırlıkta çanta taşımanın ve yanlış oturma düzeninin çocuklarda duruş bozuklukları ve ileriki dönemlerde kifoz, skolyoz, fıtık ya da boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklara sebep olabileceği uyarısında bulunuldu.

Okulların açılmasıyla birlikte uzmanlardan öğrencilerin sağlıklarıyla ilgili uyarılar da gelmeye devam ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Yurdakul, velilere ve öğrencilere sırt çantası kullanımı, sandalye tercihleri ve omurga gelişimiyle ilgili çok önemli uyarılarda bulundu.

12 YAŞINDAN KÜÇÜKLER 4 KİLO, 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR 5 KİLO TAŞIMALI

Okul çantasının sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olması gerekliliğine dikkat çeken Op. Dr. Yurdakul, 12 yaşından küçük olan çocukların 4 kilo, 12-15 yaş arası çocukların da 5 kilograma kadar olan çantaları taşıyabileceğini ancak okul çantasının da uzun süre taşınmamasının gerekli olduğunu vurguladı. Sırta tam oturmayan ya da tek omuzda taşınan çantaların da omurga sağlığı noktasında sorun oluşturabileceğini dile getiren Yurdakul, “Özellikle liseli gençlerimiz çantalarını tek omuzda taşımayı tercih ediyor. Bu da omurgaya ekstra bir yük bindiriyor ve omurga sağlığını tehdit edebilecek bir denge sorunu oluşturuyor” dedi.

Öğrencilerin ders dinlerken nasıl oturmaları gerektiğini de anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Yurdakul, “Öğrenciler genelde masa üzerine dayanarak ders dinlemeyi alışkanlık haline getirir. En azından ders dinlerken arkalarına yaslanmaları ve dik oturmaları sağlanmalıdır. Kullanılan sandalyenin sırt ve bel boşluğunu doldurması da çok önemli. Küçük yaşlarda başlayan duruş bozuklukları ileriki dönemde kifoz, skolyoz, fıtık ya da boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklara sebep olabiliyor” diye konuştu.