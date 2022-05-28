Okulda öğrenci, tarlada çiftçi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan lisede tarım bölümü okuyan öğrenciler, okulda öğrendikleri teorik bilgiler ile tarlada çiftçilik yapıyor. İlçeye gidip öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Bilinçli tarımın gıda krizi ve kalkınmada büyük önemi var” dedi.

İlçeye bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi’nde bulunan Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tarım bölümü okuyan 49 öğrenci, okulda tarım alanında ilaçlama, yaban otları ile mücadele ve ekim işlemleri ile ilgili bilgiler edinerek tarlada uygulama yapıyor. Traktör ile ekim alanlarını hazırlayan öğrenciler, sonrasında çapa ile temizlik yaptıktan sonra ekim işlemlerini tamamlıyor. Okulun özellikle ailesi çiftçi olan çocuklar için büyük avantaj olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, köylerde okuyan öğrencilerin bu fırsattan faydalanarak bilinçli tarımın devam ettirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bölümde verilen eğitim ile tarlaların daha verimli kullanılmasını amaçladıklarını söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Teknoloji geliştikçe ve yerleşim arttıkça köylerimizde insanlarımız kalmaz oldu. Büyükşehirlere göç etmeye başladılar ve maalesef tarım alanlarımız boş hale geldi. Ancak şimdi Büyüktuzhisar Mahallemizde açılan Tarım Lisemizle birlikte ileride doğacak olan gıda krizine karşı, özellikle köyde yaşayan çocuklarımızın bu alana merak salan öğrencilerimizin daha bilinçli tarım yapmaları, boş alan bırakmamak şartıyla köylerimizin her tarafının ekilebilir alan olduğunu, bölgeye has ürünlerin oralara nasıl ekileceğini ve okullarımızda eğitim verilerek tarlalarımızın daha verimli kullanılmasını amaçlamaktayız. Biz özellikle çiftçilikle uğraşan öğrencilerimizi ve bunun dışında da bu bölümün yükseköğrenimini görmek isteyen, ek puan avantajlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimizin okulları doldurması gerektiğini düşünüyoruz. Burada 49 öğrencimizle öğrenim göstermekteyiz ama bu okulumuzun aslında kapasitesi 800 civarında. Öğrencilerimizin daha bilinçli tarım yapması için biz buraya çağırıyoruz. Özellikle bugün buraya gelen 49 öğrencimiz kendilerini gösterdiler, tarlamızda çalıştılar. Aspir bitkisi ekildi burada ve buradan yaklaşık 5 tona yakın aspir yağı elde edeceğiz ve ülkemizin ham madde üretimine katkıda bulunacaklar. Biz kalkınmanın köylerden başlayacağına inanıyoruz. Zaten şehirleşmemiz oldu ve buradaki gençler de bilinçli tarım yaptıkları zaman, bu alana ilgi gösterdikleri zaman kalkınmanın daha hızlı olacağına inanıyoruz. Özellikle bu gıda krizine çözüm olacağına inanıyoruz ve tüm gençlerimizi okulumuza davet ediyoruz” dedi.

Köylerde okuyan öğrencilerin bu bölümleri tercih etmeleri gerektiğini söyleyen 11. sınıf öğrencisi Havva Nur Topçu, “Bu okula giriş hikayem, ailem zaten çiftçi. Atadan, dededen kalma bir çiftçilik var. Onlara hem yardım amaçlı hem de daha bilgili bir şekilde kendi tarlamızda öğrendiklerimi uygulamak için bu okulu tercih ettim. Burada mısır ekilir, pancar ekilir, aspir ekilir. Arpa, buğday da ekilir ama onlar biraz daha küçük işler. Çalışma işlem sıramızda da eğer çapası varsa çapasını yaparız. Daha sonrasında borular dizilir. Sulama yapılır, hatlar değiştirilir. En sonunda da toplanır ve sökülür. Okulumuzun bizim için yaptıkları gerçekten çok büyük şeyler. Tarıma elverişli yerlerde faaliyetler görüyoruz. Köyde okuyan öğrencilerin de bu bölümleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Okul öğrencilerinden Mustafa Kaan Başer de, okulun imkanlarından faydalandıklarını söyleyerek, “Ben Sarıoğlan ilçesinden buraya okumaya geliyorum. Okulumuzun laboratuvar bölümü olduğu için ve ailem de çiftçi olduğu için tercih ettim. Okulun avantajlarını kullanmak istiyorum ve kullanıyoruz da. Okulda öğrendiğimiz bilgileri gerek tarlamızda gerek hayvanlarımıza bakarken değerlendiriyoruz. Okulumuza gelecek arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Özellikle de çiftçi çocuklarına tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Usame Mustafa da hem hayvancılıkla hem de çiftçilikle uğraşan ve okulda öğrendiği bilgileri tarlada da uyguladığını belirterek, “Ben 2014 yılında Türkiye’ye yerleştim ve Büyüktuzhisar Mahallesinde yaşıyorum. Ben bu liseyi seçtim çünkü ben hayvancılık da yapıyorum tarla işleriyle de uğraşıyorum. Okuldan bilgileri alıyoruz ve tarlalarda uyguluyoruz. Bölümümüz çok güzel ve bulunmaz bir bölüm ve köyde yaşayan insanların da okulda öğrenip, öğrendiklerini tarlada yapmaları gerekiyor” dedi.