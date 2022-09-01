Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kalmışken Minibüsçüler Ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul servis ücretlerini açıkladı. Buna göre;

0-5 km 1.bölge: aylık 520 TL

0-10 km 2. bölge: aylık 565 TL

0-20 km 3. bölge: aylık 595 TL

0-30 4. bölge: aylık 690 TL

30 km üzeri (km başına) 13 TL olarak belirlendi.