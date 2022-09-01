Okul servis ücret tarifesi belli oldu
Yeni eğitim-öğretim yılına 1 haftadan az bir süre kaldı. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi okul servis ücretleri belirlendi. 0-5 km 1.bölge aylık 520 liradan başlıyor.
- 01.09.2022 18:02
- Güncelleme: 01.09.2022 18:02
Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kalmışken Minibüsçüler Ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul servis ücretlerini açıkladı. Buna göre;
0-5 km 1.bölge: aylık 520 TL
0-10 km 2. bölge: aylık 565 TL
0-20 km 3. bölge: aylık 595 TL
0-30 4. bölge: aylık 690 TL
30 km üzeri (km başına) 13 TL olarak belirlendi.
1ha
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