Oklavayı eline alan vali, eşi ile yufka açtı

Kadın kooperatifini ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, eline aldığı oklava ile eşiyle birlikte karşılıklı yufka açtı.

Tarımın gelişmesi ve üretimin artması yönündeki gayretleri ile dikkat çeken Sivas Valisi Salih Ayhan, yeri geldi tarla sürdü, yeri geldi hasat yaptı, yeri geldi eline aldığı tırpanla buğday biçti. Her fırsatta çiftçilik yapan bir aileden geldiğini ortaya koyan Ayhan, bu kez eline oklava aldı.

Sivas Valiliği himayesinde kurulan Kadın Kooperatiflerine önem veren Ayhan, bugün eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ile Sivas Kadınlar Kooperatifleri Başkanlığını ziyaret etti. Yöresel ürünler, üretim süreci ile pazarlama aşamaları hakkında bilgi alan vali, üretici kadınlara teşekkür edildi. Üretim aşamasını da izleyen Ayhan, önlük giyip eline oklava aldı. Ayhan eşi ile karşılıklı yufka açtı. Yufka açan Ayhan’ın bu konudaki marifeti de ortaya çıktı.