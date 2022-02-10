Okçuluk Milli Takımı, Kayseri'de kamp yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un da yer aldığı Okçuluk Milli Takımı Makaralı Yay Klasik Gençler ve Büyükler Takımı’nı ziyaret ederek, sporculara başarılar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle kente kazandırılan Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisleri’nde bir haftadır kamp yapan Okçuluk Milli Takımı’nı ziyaret etti. Slovenya’nın Lasko kentinde düzenlenecek 2022 Avrupa Salon Şampiyonası’na katılacak olan millilere başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Bizim milli gururumuzsunuz. Umarım Kayseri’de rahat ediyorsunuzdur. Kayseri’miz son süreçte gerçekten şehircilik bağlamında endüstri ve ticaret merkezi olmasına karşın diğer sportif, turizm gibi kısacası şehir turizmi mantığı içerisindeki tüm etkinliklerde ’varız’ diyen bir anlayış içerisinde adım adım hedeflerine yürüyor. Gastronomi de bunlardan önemli bir öğedir. Geçmişten beri değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim medeniyetler şehri olan Kayseri’nin bu medeniyetlerin getirisi adına çeşitliliği söz konusudur. Kayseri’miz, bu anlamda UNESCO’nun listesine girdi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk milletine layık olma yolunda ekibimizle birlikte gayretler gösteriyoruz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Spor Toto’muzun değerli başkanına da teşekkür ediyoruz."

Kayseri’nin sporun merkezi olduğunun altını çizen Büyükkılıç, "Kayseri’de Erciyes gibi değerimiz, markamız var. Sadece kayak merkezi olarak anılmasından öte Yüksek İrtifa Merkezi olarak sporun merkezi olması yönünde irade gösteriyoruz. Kayseri, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehirdir. Gözlerinizden öpüyor, başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç’a bu tesisi kazandırdığı için teşekkürlerini ileten Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ise," Sizin huzurunuzda herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu kampı planlama aşamasında 3 aydan beri sürekli telefonla görüşüyoruz. Her konuda bize yardımcı oldular. Burayı gördükten sonra salon yarışması yapabiliriz, bizim için çok güzel bir yer. Biz burada salon yarışması yaparken Cumhurbaşkanımızı davet edersiniz, kendisine okçuluk yarışması da izletiriz" şeklinde konuştu.

Mete Gazoz: "Kayseri’de böyle bir tesisin olması çok güzel bir şey"

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da Kayseri’nin çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Kayseri’de böyle bir tesisin olması çok güzel bir şey. Bizim için de farklılık oluyor. Sadece tek bir yerde kalmaktansa, diğer bütün tesislerde kamp yapmak bizim için de farklılık oluyor. Çünkü bir yılda çok fazla kamp yapıyoruz. Farklı yerlerde olması zihinsel olarak da bizim için çok güzel oluyor. Kayseri çok güzel bir yer. Daha önce burada iki kere Türkiye Kupası finalleri yaptık. Ondan dolayı Kayseri bildiğim bir şehir. Kayseri’ye gelmek güzel" ifadelerini kullandı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, milli sporculara tatlı ikramında bulunurken, Okçuluk Milli Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kampı izleyen ve genç sporcularla sohbet de eden Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretine, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti.