Okçular Minikler Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü merkez ve Talas tesislerinde okçuluk eğitimleri haftanın 7 günü devam ediyor. Samsun’da yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcular, yaz kurslarına katılan yetenekli öğrenciler arasından seçildi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Antrenör Ramazan Açıkgöz, okçuluk sporuna ilginin çok fazla olduğunu söyledi. 13 senedir Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde okçuluk antrenörlüğü yaptığını anımsatan Açıkgöz, “Okulların kapanmasıyla birlikte il müdürlüğümüze yoğun bir talep oldu. 54 ayrı branşta spor okulları açıldı. O nedenle biz de okçuluk olarak yoğun bir yaz geçirdik. 500’ün üzerinde öğrenci yaz döneminde okçuluk eğitimi aldı. Burada yetenekli olanları da lisanslı sporcu yaparak performans grubuna aldık. Son olimpiyatlarda altın madalya alan Mete Gazoz bu spora bir ivme kazandırdı. Talep çok fazla bu nedenle haftanın her günü antrenman yapıyoruz. Eğitimlerimiz hem burada hem de Talas’ta bulunan tesislerimizde yapılıyor. Spor okullarından yetişen öğrencilerimizin de 9-10 ve 11-12 yaş sporcularımızı da Samsun’da yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonasına hazırladık. Sporcularımız orada deneyim kazanmak adına ve derece için yarışacaklar” diye konuştu.