Okan Buruk'un ilk derbi heyecanı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacakları maçla birlikte antrenörlük kariyerinde ilk derbisine çıkacak.

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  • 02.11.2022 10:32
  • Güncelleme: 02.11.2022 10:32
Okan Buruk'un ilk derbi heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacakları maçla birlikte antrenörlük kariyerinde ilk derbisine çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, bir ilki yaşayacak. Sezon başında takımın başına geçen Buruk, cumartesi Nef Stadyumu’ndaki mücadele ile birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk derbisine siyah-beyazlılar karşısında çıkacak.

Beşiktaş ile 12 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş’a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Başakşehir’in başındayken rakip oldu. Buruk’un takımları söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, tek galibiyetini Başakşehir’i çalıştırırken elde etti.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

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