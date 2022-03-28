Öğretmenlerden halk oyunu şöleni

'7 Bölge, 7 Renk, 7 Kuşak Öğretmen Halk Oyunları Topluluğu', Türkiye'nin 7 bölgesinden halk oyunlarını sergileyerek meslektaşlarına görsel şölen sundu.

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  • 28.03.2022 09:34
  • Güncelleme: 28.03.2022 11:28
Öğretmenlerden halk oyunu şöleni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

’7 Bölge, 7 Renk, 7 Kuşak Öğretmen Halk Oyunları Topluluğu’, Türkiye’nin 7 bölgesinden halk oyunlarını sergileyerek meslektaşlarına görsel şölen sundu.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 nolu Şube Başkanı Muharrem Çolak, Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 nolu Şube Başkanı Ramazan Sıdar, öğretmenler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda birçok okul ve branştan öğretmenler Türkiye’nin 7 bölgesine ait yöresel halk oyunu gösterilerini sergiledi. Bu yapılan etkinlikle birlikte öğretmenlerin daha mutlu ve iletişim sahibi olarak hayatlarına devam etmelerini amaçladıklarını dile getiren 7 Bölge, 7 Renk, 7 Kuşak Öğretmen Halk Oyunları Topluluğu Koordinatörü Şule Yüksel, “Bu projeyle öğretmenlerimiz ile birlikte 7 bölgemize ait halk oyunları faaliyetleri yürüttük. Bu yaptığımız çalışmaları da bugünkü yaptığımız programda sergileyeceğiz. Amacımız kültürel zenginliklerimizden biri olan halk oyunlarımızın zengin çeşitliliğini gelecek kuşaklara aktarmayı sağlamak. Aynı zamanda öğretmenlerimiz ders dışı faaliyetlerde bulunarak, gerek aile hayatlarında gerek okul hayatlarında stres atmalarını, motive olmalarını daha mutlu ve iletişim sahibi olarak hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Bugün 7 bölgemizden de halk oyunları yani zeybekten horona, kaşıktan karşılamaya kadar her türlü oyunu sergileyeceğiz. Normalde projede öğrencilerimizde mevcuttu ancak pandeminin olumsuz etkileri sebebiyle bu sene öğrencilerimizi projeye dahil edemedik ve öğretmenlerimizle devam ettik” ifadelerini kullandı. Halk oyunları çalışmalarını öğretmenlerle yürüterek genç nesle bu oyunları ulaştırmak istediklerini söyleyen Yüksel, sözlerine şu şekilde noktaladı;

“Halk oyunları bizi biz yapan en önemli değerlerden bir tanesidir. Bizim gelecek kuşaklara ulaşmamızda en önemli meslek grubu öğretmenler olduğu için bu halk oyunları çalışmalarını biz öğretmenlerimizle yürüterek gençlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. O yüzden herkesi projemize katılmaya davet ediyorum."

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İHA

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