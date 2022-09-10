Öğretmenler kolları sıvadı, okulu boyadı

Kayseri'de ortaokulda görev yapan okul idarecileri ve öğretmenler, yeni eğitim sezonu öncesinde okullarını boyadı.

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  • 10.09.2022 13:03
  • Güncelleme: 10.09.2022 13:20
Öğretmenler kolları sıvadı, okulu boyadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ortaokulda görev yapan okul idarecileri ve öğretmenler, yeni eğitim sezonu öncesinde okullarını boyadı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Kayseri’deki okullarda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Melikgazi ilçesinde bulunan Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri de, okul aile birliğinin desteği sınıfları ve sınıf kapılarını boyadı. Yenilenen okul öğrencileri beklerken, öğretmenler de yaptıkları işten keyif aldıklarını kaydetti.

Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu Müdürü Cenk Şahin Yılmaz, “Okulumuzu eğitim öğretime hazırlamak için yaptığımız sınıflarımızı boyanma işi tamamlandı. Bu işlem okul aile birliğimizin, okul idarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve hizmetli arkadaşlarımızın katkılarıyla yapıldı. Eğitim öğretime hazır hale getirdik. Son rötuşlarımız kaldı, onları da hallediyoruz. Okulumuzda 2’li eğitim yapılıyor. 2’li eğitim yapıldığı için öğrenci mevcudu da fazla bu mevcuda istinaden okulumuzun boyaları yıpranmıştı. İlk yapacağımız iş öğrencilerimize temiz bir ortam sağlamaktı. Bu amaçla da sınıflarımızın boyanmasını sağladık. Bunu tek başımıza yapamazdık. Sağ olsunlar okul aile birliğimizin katkılarıyla bu işlemler gerçekleştirildi. Boya temin edildi. Bizler işçi ücretinden tasarruf edebilme amacıyla öğretmen ve hizmetli arkadaşların emeğini kullandık. Bu şekilde sınıflarımızı hazır hale getirdik. Hepsinin sağlıklı, huzurlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Okulun İngilizce Öğretmeni Kenan Yargı da, “Bizim görev anlayışımız sadece derse girme, çıkmak değil. Üzerimize düşen görevi tabi ki layıkıyla yapmaya çalışıyoruz ama ekstra okul idaresinin bizden istediği her türlü göreve hazır olduğumuzu kendilerine de ifade ettik. Her durumda da ifade ediyoruz. Okulun düzeni noktasında yardım istediler. İkiletmeden, bu teklifi geri çevirmeden üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Okulun boyası, düzeni, tertibi konusunda idaremize hiçbir yardımı esirgemiyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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