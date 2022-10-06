Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından kentteki üniversiteleri tercih eden öğrencilere yönelik, otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri düzenleniyor.

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  • 06.10.2022 14:01
  • Güncelleme: 06.10.2022 14:01
Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki üniversiteleri tercih eden öğrencilere özel ulaşım hizmeti başlattı. Ulaşım A.Ş. tarafından öğrencilere yönelik, otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri düzenleniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz, bizim aydınlık geleceğimizdir. Onlara verdiğimiz hizmet bizim önceliklerimizdir. Biliyorsunuz yakın dönemde indirimli aylık abonman kartı ücreti 155 TL’den 100 TL’ye indirilmişti. Şimdi de şehrimizi tercih eden üniversite öğrencileri için otogardan özel seferler düzenliyoruz ve böylelikle daha çok zaman kaybetmeden yurtlarına doğrudan ulaşmış oluyorlar” şeklinde konuştu. 
Sefer hatları ve diğer hizmetler hakkında bilgiler veren Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise “Biz Şehir Terminali’nden Talas bölgesine doğrudan vatandaşlarımızı taşıyorduk. Ancak bu günlerde şehrimize gelen üniversite öğrencileri otobüslerimize bindiğinde hemen hat planımızı değiştiriyor, yurt önlerinden geçecek şekilde sefer düzenliyoruz. Bu uygulamamız öğrenci yoğunluğu olduğu sürece devam edecektir. Öğrencilerimizin vize ve yeni ulaşım kartı alım işlemlerini şehir merkezine gelmelerine gerek kalmadan tamamlamaları için geçici işlem noktaları oluşturduk. Kart38 hizmetlerini, öğrencilerimizin Kayseri’ye adım attıkları ilk nokta olan Terminal’den, kampüslerine, yurtlarının bulunduğu bölgelere kadar birçok noktada sunmak için gayret göstermekteyiz. Şimdilik 7 bin 100 öğrencimiz Kart38 ulaşım kartlarını geçici işlem noktalarımızdan temin etmiş olup, öğrencilerimizin ve Kart38 kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
ULAŞIM KARTI TEMİNİ HİZMET NOKTALARI
Şehir merkezinde, Belsin Kürsü, Talas Yurtlar Bölgesi, Anayurt Meydan Bölgesi ve Şehirler Arası Otobüs Terminali, Üniversiteler özelinde, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi kampüsleri ve Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, Pınarbaşı, Tomarza, Akkışla, Felahiye, Sarıoğlan, Bünyan ve Sarız ilçelerindeki günlük işlem noktaları bulunuyor.

1ha

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