Öğrencilere yetenek testi

Kayseri'de 'Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında öğrenciler yeteneklerine uygun spor branşına yönlendiriliyor.

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  • 18.02.2022 17:43
  • Güncelleme: 18.02.2022 17:43
Öğrencilere yetenek testi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programı düzenledi. Gevher Nesibe Yurdu Spor Salonunda devam eden 3., 4. ve 5. sınıflara yönelik programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da katılım sağladı. 

Programa ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları inceleyen İl Müdürü Kabakcı yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ilimizde uzman antrenörlerimiz ve beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Burada taranan 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz ilerleyen dönemde yeteneklerine uygun spor branşlarına yönlendirilerek sporun alt yapısı oluşturulacak” dedi.

1ha

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