Öğrencilere yangın eğitimi

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yangın eğitimi veriyor.

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  • 26.10.2022 09:49
  • Güncelleme: 26.10.2022 09:49
Öğrencilere yangın eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yangın eğitimi veriyor.

Eğitimlerde teorik bilginin yanı sıra yangına müdahale konusunda yapılması gerekenler de uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrencilerin yangın ihtimali durumunda farkındalık kazanması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde yaşanacak muhtemel tehlike anında 112 Acil Çağrı Merkezini aramanın önemine de dikkat çekiliyor.

İHA

Kayseri Gündem
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