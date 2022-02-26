Öğrencilere ücretsiz ödüllü deneme sınavı

Ürgüp Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçe genelinde eğitim gören 8. sınıflara LGS deneme sınavı, 12. sınıflara da TYT deneme sınavı yapılacak.

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  • 26.02.2022 10:17
  • Güncelleme: 26.02.2022 10:17
Öğrencilere ücretsiz ödüllü deneme sınavı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ürgüp Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçe genelinde eğitim gören 8. sınıflara LGS deneme sınavı, 12. sınıflara da TYT deneme sınavı yapılacak.

Ödüllü deneme sınavına ilçe genelinde 8. sınıflarda eğitim gören 358 öğrenci, 12. sınıflarda eğitim gören 366 öğrenci 2 Mart Çarşamba günü kendi okullarında ve kendi sınıflarında katılacaklar. Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından soru kitapçığı ve optik formların ilçe merkezindeki ortaokul ve liseler ile Ürgüp’e bağlı köylerdeki ortaokullarda dağıtımı yapılacak. Öğrencilerin sınavları tamamlandıktan sonra hem LGS’de hem de TYT’de ilk 10’a giren öğrencilere çeşitli sürpriz hediyeler verilecek. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün katılımıyla öğrenciler ve aileleriyle düzenlenecek bir yemekte dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi deneme sınavını teşvik ve destek amacıyla düzenlediklerini belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk; “Eğitim her zamanki gibi bizim birinci önceliğimiz. Gençlerimizin yanında olmaya, eğitime destek vermeye devam ediyoruz. 8. ve 12. sınıflara özel ödüllü deneme sınavımız ile öğrencilerimiz kendilerini test edecek bizde dereceye girenleri ödüllendireceğiz. 2 Mart’ta yapacağımız Deneme Sınavı’nda tüm Öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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