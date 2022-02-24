Öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi verilmeye başlandı

Yozgat'ta başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında okullarda verilecek olan atık yönetimi eğitimi ile atıkların boşa gitmemesi ve çevrenin temiz tutulması amaçlanıyor.

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  • 24.02.2022 10:30
  • Güncelleme: 24.02.2022 10:30
Öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi verilmeye başlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında okullarda verilecek olan atık yönetimi eğitimi ile atıkların boşa gitmemesi ve çevrenin temiz tutulması amaçlanıyor.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçede başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında okullarda atık yönetimi eğitimi verilmeye başlandı. Çevre Mühendisi Sibel Yüce tarafından ilk olarak 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrencilere atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması, çevre temizliği ile sıfır atık projesinde belediyemizin çalışmalarına yapacakları katkı hakkında detaylı bilgiler verildi. Belediye Başkanı Nezih Yalçın okul ziyaretinde yapılan ve planlanan hizmetler hakkında öğretmenlerle istişare ederken, öğrencilerle de bir araya gelerek eğitim programına katıldı.

"Öğrencilerin gayretleri karşılıksız kalmayacak’’

Tüm öğrencilerin birer doğa kahramanı olacağına inancının tam olduğunu belirten Başkan Yalçın, öğrencilere yapmış olduğu konuşmasında “İlçemizde başlatmış olduğumuz ‘Sıfır Atık Projesi’ geleceğimiz için çok önemlidir. Atıkları geri dönüşüme kazandırmak hem çevremizi korumak, hem kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, hem de ilçe ekonomimize katkı sunmak için büyük önem ifade etmektedir. Daha temiz ve yaşanılabilir bir Akdağmadeni için, daha güvenli bir gelecek için çalışırken tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi ekibimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. El birliği ile hiçbir atığın boşa gitmesine, doğayı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz. En çok atık biriktiren okullara çeşitli hediyelerin verilecek ve öğrencilerin gayretleri karşılıksız kalmayacak. Akdağmadeni Belediyesi olarak çocuklara çevre bilincini aşılayan saygıdeğer öğretmenlere teşekkür ediyor. Programımızı büyük bir ilgiyle takip edip hemen uygulamaya geçen sevgili öğrencileri tebrik ediyorum. Sıfır Atık çalışmamızı her eve, her bireye ulaştırmak ve sürdürülebilir hale getirmek için ziyaret ve eğitim programlarımıza ilçemizde bulunan tüm okullarımızda devam edeceğiz” dedi.

İHA

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