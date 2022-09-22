Öğrencilere KADES bilgilendirmesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği "Beş Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi Verilmesi" ve (KADES) Kadın Acil Destek Uygulamasının tanıtımının yapılması ve toplumsal bilincin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) görevlileri ile koordineli olarak Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "Kadına El KAL-KA-MAZ" mottolu el broşürleri dağıtıldı ve iki oturum olarak 210 öğrenciye 6284 sayılı kanun hakkında eğitim verilerek KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.