Öğrencilerden '177. yıl' koreografisi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü nedeniyle hazırladığı koreografi ile beğeni topladı.

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  • 09.04.2022 09:55
  • Güncelleme: 09.04.2022 11:03
Öğrencilerden '177. yıl' koreografisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü nedeniyle hazırladığı koreografi ile beğeni topladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıldönümü Kayseri’de çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Pınarbaşı ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Okulu, Pınarbaşı İlk ve Ortaokulu ile Şehit Sezer Güneş İlkokulu öğrencileri, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıldönümü nedeniyle koreografi hazırladı. Koreografi de Türk bayrağını ve 177 sayısını oluşturan öğrenciler, beğeni topladı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatı’mızın kuruluş yıldönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası’nı öğrencilerimiz yaptıkları görsel sunumla kutladılar" mesajı ile koreografileri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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İHA

Kayseri Gündem
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