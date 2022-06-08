Öğrenciler, 'İzmir Marşı' tartışmasında son noktayı koydu

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi, iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren 'İzmir Marşı' tartışmasında son noktayı koydu.

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  • 08.06.2022 19:47
  • Güncelleme: 08.06.2022 19:47
Öğrenciler, 'İzmir Marşı' tartışmasında son noktayı koydu

 Açıklama yapan öğrenciler, şenlikte İzmir Marşı’nı siyasi bir amaç için söylemediklerini anlattılar.  

Erciyes Üniversite (ERÜ) tarafından düzenlenen 21. Bahar Şenlikleri sırasında öğrencilerin koro halinde İzmir Marşı’nı seslendirmesi, sosyal medyada olay olmuştu. Cumhur İttifakı parti temsilcileri ile Millet İttifakı parti temsilcilerinin karşılıklı açıklamaları tartışmayı büyüttü. Son açıklama ise ERÜ Öğrenci Konseyi tarafından bugün yapıldı. Şenliklerin sürdüğü 4 gün boyunca öğrencilerin keyifli zaman geçirdiğinin vurgulandığı yazılı açıklamada, koro halinde seslendirilen İzmir Marşı’nın siyasete alet edilmesinden rahatsız olduklarını ifade ettiler. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadele ruhunu temsil eden İzmir Marşı’nın siyaset üstü görülmesi gerektiğinin dile getirildiği açıklamada, “Öğrencilerimizin ve gençliğimizin tarih boyunca süregelen coşkuyla ve ortak değerlerine gösterdiği sevgi ve saygıyla söylemiş olduğu İzmir Marşı’nın siyasete alet edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığımızı ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu etkinlik öğrencilerin birlik ve beraberlik içinde coşku ile eğlenmelerini amaçlamıştır. Erciyes Üniversitesi öğrencileri, siyasi görüş fark etmeksizin her daim milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanı, milleti ve devletinin yanındaki duruşunu dün olduğu gibi, bugün ve yarın da sergilemeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi. 

“Bizler İzmir Marşı’nı siyasi bir amaçla söylemedik” ifadesinin vurgulandığı yazılı açıklama; “Türk Ordusu’nun Kurtuluş Savaşı’nda İzmir’e girişini konu alan İzmir Marşı hiçbir siyasi partinin değil; bu aziz milletin marşıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de hepimizindir” cümleleriyle sona erdi. 
 

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