Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi, Boğazlıyan Fatih İlkokulu tarafından 'Web'lebi ile 'Eğlenerek Öğreniyorum' e-Twinning Projesi dahilinde öğrenciler oyunlarla öğrenme fırsatı buluyor.

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  • 21.04.2022 11:43
  • Güncelleme: 21.04.2022 11:43
Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi, Boğazlıyan Fatih İlkokulu tarafından “Web”lebi ile “Eğlenerek Öğreniyorum” e-Twinning Projesi dahilinde öğrenciler oyunlarla öğrenme fırsatı buluyor.

Proje ile 7-11 yaş grubu öğrencilerinin web 2.0 araçlarını derslere entegre ederek kullanabilmelerini hedefleniyor. Fatih İlkokulu e-Twinning projesindeki 10 Türk ve 2 yabancı okul arasında yer alıyor.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meliha Doğan, projenin amacını şu şekilde özetledi: e-Twinning Projesi dahilinde yürütülen ve 10’u Türk, 2’si yabancı ülke okulunun katıldığı programla öğrenci oyunlarla öğrenme fırsatı buluyor.

“Projenin amacı, ilkokul öğrencilerine eğlenerek, oyunlarla öğrenme fırsatı sunmaktır. Her ay için belirlenen etkinlikler belirli gün ve haftalarla ilişkilendirilerek öğrenme sağlanacaktır. Okuma, yazma, anlama, drama, boyama, yarışma, kesme. yapıştırma, origami, krigami, ebru çalışmaları, sanat çalışmaları, çevre etkinlikleri, gezi etkinlikleri organize edilecektir. Geri dönüşüm, değerler eğitimi ve Web 2.0 araçları etkinliklerde kullanılacaktır. Proje sonunda süreç boyunca yapılan etkinlikler çeşitli platformlarda paylaşılacaktır.”

Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meliha Doğan; “Proje ile; 21 yy. becerilerinin kazandırılması ve öğrencilerin gelişen teknolojiye uyum sağlamaları amacıyla her ay, hafta hafta farklı Web2.0 araçları ile ilkokul müfredatı ilişkilendirilip, öğrencilerin gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri, Web 2.0 araçlarını derslere entegre ederek kullanabilmeleri ve eğlenerek öğrenebilmeleri hedefleniyor.” dedi.

İHA

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