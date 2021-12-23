Öğrenciler hem ayrıştırdı hem ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Şehit Mustafa Sezgin Anadolu İmamhatip Lisesi öğrencileri Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesisinde ikinci el kıyafetleri ayrıştırarak Melikgazi Kıyafet Evi'nde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 11:07
Öğrenciler hem ayrıştırdı hem ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Şehit Mustafa Sezgin Anadolu İmamhatip Lisesi öğrencileri Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesisinde ikinci el kıyafetleri ayrıştırarak Melikgazi Kıyafet Evi'nde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar.
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Şehit Mustafa Sezgin Anadolu İmamhatip Lisesi öğrencileri Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesisinde ikinci el kıyafetleri ayrıştırarak Melikgazi Kıyafet Evi’nde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar.

Vatandaşların kullanmadığı giysiler ve eşyaları değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazililer ile ihtiyaç sahibi kişiler arasında bir yardımlaşma köprüsü görevini sürdüren MELKEV dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösteriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Melikgazi Kıyafet Evimiz MELKEV’de Kaymakamlık ve Belediye olarak ücretsiz kıyafet, bot ve ayakkabı desteği sağlıyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Kayserililerin yardımlaşma ve hayır işleme duygusu çok güçlüdür. Kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılarak temizleniyor ve dağıtıma hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda Şehit Mustafa Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz Geri Dönüşüm Tesisimizde kendi imkânları ile topladıkları ikinci el kıyafetleri ayrıştırarak MELKEV’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttılar. Öğrencilerimiz, öğretmenleriyle beraber geri dönüşüm ve sosyal hizmetler alanında belediyemizin yaptığı çalışmaları yerinde tanıma fırsatı buldular. Yardımlaşmayı seven ve duyarlılık gösteren tüm öğrencilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

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iha

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