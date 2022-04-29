Öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Melikgazi Belediyesi İlkokulu'nda oyunlaştırılmış eğlenceli sınıf ve müfredat modeline ulaşmanın hedeflendiği eTwinning projesi ile öğrenciler eğlenerek öğreniyorlar.

PAYLAŞ
  • 29.04.2022 16:41
  • Güncelleme: 29.04.2022 18:37
Öğrenciler eğlenerek öğreniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi İlkokulu’nda oyunlaştırılmış eğlenceli sınıf ve müfredat modeline ulaşmanın hedeflendiği eTwinning projesi ile öğrenciler eğlenerek öğreniyorlar.

Kayseri’yi Melikgazi Belediyesi İlkokulunun temsil ettiği bu projede 9 Türk, 1 Romanyalı ve 1 İtalyan ortak bulunuyor. “Benim Eğlenceli Sınıfım & My Fun Class” adlı eTwinning projesi çerçevesinde yapılacak etkinlikler sayesinde sıkıcı sınıf modeli ve tek düze eğitim sisteminden sıyrılarak, her türlü teknolojik imkânları zorlayarak oluşturulan çalışma portföyü ile eğlenen bir sınıf modeline ulaşmak hedefleniyor.

Proje yürütücüsü olan sınıf öğretmeni Gönül Altın, projenin tam öğrenmeyi, sınıf ortamını sıkıcılıktan kurtarıp daha eğlenceli bir ortam oluşturmak, kalıcı ve canlı interaktif eğitim formatını yakalayabilmeyi, teknolojinin sınıf içi eğitime dahil etmeyi hedeflediğini belirtti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Bayramlar birlik ve beraberliktir'

KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Bayramlar birlik ve beraberliktir'

Başkan Şahin: 'Tomarza için verdiğimiz vaatleri yerine getiriyoruz'

Başkan Şahin: “Tomarza için verdiğimiz vaatleri yerine getiriyoruz”

Büyüksimitci: 'Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesinin temenni ediyorum'

Büyüksimitci: 'Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesinin temenni ediyorum'

Kayseri'de park halindeki tır yandı, alevler eve de sıçradı

Kayseri'de park halindeki tır yandı, alevler eve de sıçradı

KAYSİAD Başkanı Yılmaz: 'Yamula Barajının su tutma törenine davet edilmemem içimde ukdedir'

KAYSİAD Başkanı Yılmaz: 'Yamula Barajının su tutma törenine davet edilmemem içimde ukdedir'

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

5
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

6
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'de 2022 - 2023 Sezonunun başlayacağı tarih belli oldu

Süper Lig'de 2022 - 2023 Sezonunun başlayacağı tarih belli oldu

Kocasinan Belediyesi 36 yeni aracını tanıttı

Kocasinan Belediyesi 36 yeni aracını tanıttı

DAHA FAZLA
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

Öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Yahyalı'da bayramlaşma töreni yapıldı

Yahyalı'da bayramlaşma töreni yapıldı

Vali Günaydın: 'Kayseri'miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen bir şehirdir'

Vali Günaydın: 'Kayseri'miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen bir şehirdir'

ERÜ'nün 2. camisi ibadete açıldı

ERÜ'nün 2. camisi ibadete açıldı