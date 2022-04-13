Öğrenciler 3 boyutlu yazıcı ile kendi ürünlerini tasarlıyor

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Okul Destek Projesi doğrultusunda, 8 haftalık 3D yazıcı eğitimi alan çocuklar, kendi ürünlerini tasarlamaya başladı.

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  • 13.04.2022 09:34
  • Güncelleme: 13.04.2022 09:34
Öğrenciler 3 boyutlu yazıcı ile kendi ürünlerini tasarlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Okul Destek Projesi doğrultusunda, 8 haftalık 3D yazıcı eğitimi alan çocuklar, kendi ürünlerini tasarlamaya başladı.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde kurulan Sosyal Kütüphanede, üniversite öğrencileri tarafından, yaşları 10 ila 15 arasında değişen çocuklara 3D yazıcı eğitimi verildi. 8 haftalık eğitimin ardından çocuklar kendi tasarladıkları ürünleri, üç boyutlu yazıcıda üretmeye başladı. Çocukların üreten bireyler olarak yetiştirilmesi, hayal güçlerinin geliştirilmesi ve hayata farklı bir bakış açısı getirmeleri amacıyla düzenlenen eğitimde, çocuklar tank paletinden telefon tutacağına, diş macunu sıkma aparatından çeşitli oyuncaklara kadar birçok ürün tasarladı.

Sosyal Kütüphanede gerçekleştirilen sosyal ve kültürel birçok faaliyetin olduğunu söyleyen Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, “Son dönemde burada teknolojiyi de kullanmaya başladık. 3D yazıcı ile küçük maketler tasarlayıp çocuklarımızla birlikte birçok malzeme üretiyoruz. Üniversite öğrencilerimiz tarafından çocuklarımıza 8 haftalık 3 boyutlu yazıcı eğitimi verildi. Bu eğitimlerin ardından çocuklarımız anahtarlıktan, telefon tutacağına, diş macunu sıkma aparatından tank paletine kadar birçok ürün elde etti. Bu ürünleri de çocuklarımızın yararına belli bir zaman sonra bir sergi açarak değerlendireceğiz” dedi.

Amaçlarının çocuklara teknolojik araçları nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmek olduğunu da belirten Hatipoğlu, “Burada amacımız 3D yazıcı ile beraber çocukların teknolojik araçları nasıl kullanmayı öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklar böylece hayallerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Burada biz ilk adımı atıyoruz. Bundan sonraki dönemde daha profesyonel araçlarla daha iyi işler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Hüseyin Can ise “Okul Destek Projesine üyeyim. Burada 3D yazıcısını kullanarak çeşitli ürünler üretiyoruz. Burada tank paleti bastık, telefon tutacağı ve süs eşyaları yapıyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz, kitap okuyup, resim çiziyoruz, müzik aletleri kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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