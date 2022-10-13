Öğrenci dostu büyükşehir belediyesi eğitime de yol açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Seyrani Kampüsü girişi ile ana yol bağlantısına bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek eğitim için 'yol' katkısında bulundu.

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  • 13.10.2022 11:10
  • Güncelleme: 13.10.2022 11:21
Öğrenci dostu büyükşehir belediyesi eğitime de yol açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Seyrani Kampüsü girişi ile ana yol bağlantısına bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek eğitim için ‘yol’ katkısında bulundu.

Ücretsiz hizmet ve indirim içeren katkılar ile kırtasiye, su faturası, nakdi destek gibi eğitim yardımlarının yanı sıra eğitim konusundaki altyapı faaliyetleri ile de desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Develi ilçesindeki Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsü içerisinde yol çalışması yaparak öğrenciler için güzel ve konforlu ulaşım imkânı sağladı.

ASFALTLAMADA EĞİTİM DE UNUTULMADI

Devamlı olarak gelişen ve genişleyen Kayseri’de, yeni yol yapımı ile yol yenileme çalışmaları çerçevesinde serilen asfalt miktarında sürekli olarak artış yaşanırken, 3 yıl içerisinde şehir merkezinde 585 bin ton asfalt serimi yapılan Kayseri’de, eğitim alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda da asfalt çalışması yapılıyor. Bu çerçevede Seyrani Kampüsü girişi ile ana yol bağlantısına bin 200 ton sıcak asfalt serimi yapılarak öğrencilere konforlu ve güvenli bir ulaşım fırsatı sunuldu.

BÜYÜKŞEHİR EĞİTİM YARDIM VE DESTEKLERİ İLE HER ZAMAN ÖĞRENCİNİN YANINDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile su faturalarının yarısının karşılanma desteği, yemek ve spor tesislerinde yüzde 25 indirim desteği, indirimli aylık abonman kartı ücretinin 155 TL’den 100 TL’ye indirim katkısı, ayrıca ilk, orta ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye giderlerinin karşılanması, üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti ile sıcak çorba hizmeti ve ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye, öğrenci başı 4 bin TL olmak üzere toplam 40 milyon TL’lik destek ile pek çok konuda eğitimin ve öğrencinin yanında olduğunu gösterdi.

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İHA

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