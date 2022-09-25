Odun-Kömür fiyatları yüzde 100 arttı

Odun-Kömür fiyatları geçen yıla göre iki katına çıktı. Kış ayları yaklaşırken vatandaşlar da ısınma ihtiyacını karşılamak için odun-kömür arayışına girdi.

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  • 25.09.2022 11:58
  • Güncelleme: 25.09.2022 11:58
Odun-Kömür fiyatları yüzde 100 arttı

  Geçen seneye göre artış gösteren fiyatlar ise vatandaşı düşündürüyor.
Dünya enerjisinde yaşanan kriz odun ve kömürü de olumsuz etkiledi. Hem odun hem kömür fiyatının bir önceki seneye göre en az yüzde 100 zamlandığı görüldü. Geçen yıl odunun tonu 900-bin lira arasında satılırken bu yıl bu rakam 2 bin liraya kadar yükseldi.  Aynı şekilde geçen yıl kömürün tonu kalitesine göre 2 bin 500-3 bin lira arasında değişirken bu yıl bu rakam 5 bin 500 – 7 bin lira aralığına yükseldi. 
Kayseri’de odun-kömür satışı yapan esnaf İbrahim Kılıç ise satışların durgun olduğunu söyledi.

1ha

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