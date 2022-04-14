Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Oto Sanatkrlar Odası, Lokantacılar Odası, Bünyan Şoförler Odası, Bünyan Esnaf ve Sanatkrlar Odası başkanları, başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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  • 14.04.2022 13:52
  • Güncelleme: 14.04.2022 15:39
Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Oto Sanatkârlar Odası, Lokantacılar Odası, Bünyan Şoförler Odası, Bünyan Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanları, başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte Oto Sanatkârlar Odası, Lokantacılar Odası, Bünyan Şoförler Odası, Bünyan Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanları, başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kalabalık heyeti ağırladı.

Büyükşehir Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, esnaf temsilcileri olan oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükkılıç’a kendilerini tanıttı. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafları bağrında barındıran bir kültürü taşıdıklarını belirten Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Esnafın derdi, bizim derdimizdir. Allah birliğinizi beraberliğinizi bozmasın. Biz de başkanlıktan öte ağabeyiniz, kardeşiniz olarak üzerimize ne düşüyorsa her zaman hazırız” dedi.

Kayseri Oto Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, “Melikgazi’de olduğunuz dönemden beri beraber çalışıyoruz. Sizlerden Allah razı olsun” diyerek, Bünyan oda başkanlarının taleplerini anlattı.

Oda başkanlarından oluşan 16 kişilik heyet tarafından günün anısına Başkan Büyükkılıç’a isminin yazısının dokunduğu minik Bünyan halısı hediye edilirken, ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da hazır bulundu.

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İHA

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