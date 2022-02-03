Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocakta yıllık enflasyonun yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. 

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  • 03.02.2022 11:54
  • Güncelleme: 03.02.2022 11:54
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 36,08'den yüzde 48,69'a yükseldi. 
Ocakta yurtiçi ÜFE yüzde 10,45 artarken yıllık bazda artış yüzde 93,53'e çıktı.

Yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

1ha

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