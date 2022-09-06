O bölgede tarihi gelişme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Taşhan Maallesi'nde 7.5 milyon yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmalarında kullanılan yeni tarama yöntemi, hem yaş tayininde hem de primat bulunmasında Antropologlara yardımcı olacak. Kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Taşhan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 'Taşhan, primatların bulunması konusunda umut verici bir bölge' dedi.

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  • 06.09.2022 16:11
  • Güncelleme: 06.09.2022 16:33
O bölgede tarihi gelişme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Taşhan Maallesi’nde 7.5 milyon yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmalarında kullanılan yeni tarama yöntemi, hem yaş tayininde hem de primat bulunmasında Antropologlara yardımcı olacak. Kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Taşhan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, “Taşhan, primatların bulunması konusunda umut verici bir bölge” dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi’nde 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatacak olan fosil çalışmaları, yeni tarama yöntemi ile devam ediyor. Yeni tarama yöntemi ile Antropologlar fosillerin bulunduğu bölgeyi tabletlerle taradıktan sonra 3 boyutlu bir şekilde incelemelerde bulunarak yaş tayinini daha kolay yapabiliyor. Taşhan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, bu yöntemin primat bulunmasında da kendilerine yardımcı olabileceğini söyledi.

Bu sene yeni keşfedilen lokasyonda detaylı çalışmalar sürdürdüklerini söyleyen Taşhan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, “Şu an Kayseri Yamula Barajı kenarında Taşhan bölgesindeyiz. Burası bizim esas fosil lokalitemiz. Yalnız bu sene yeni bir sediman keşfettik, burada detaylı çalışmalarımız var. Açtıkça da alanın son derece zengin olduğunu görüyoruz. Tabii burada 2016 - 2017’den beri çalışmalar sürüyor. Yoğun şekilde devam ediyor. Tabii ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle uzunca bir süre de devam edecek. Sezonluk çalışmalarımız ise hava koşulları el verdiği sürece devam ediyor. Ne zaman araziye çıkış için koşullar elverişsizse bu sefer Bilim Merkezi’ndeki laboratuvara geçiyoruz. Buradaki çıkarılan fosillerin hepsi orada temizleniyor keşfe hazır hale geliyor. Kayseri’de biliyorsunuz Türkiye’de ilk defa bir Doğa Tarihi Müzesi kuruluyor eski müzenin yerine. Bütün buradaki eserler orada sergilenecek” dedi.

Başoğlu, yeni 3 boyutlu tarama yöntemleri ile hem bulunan fosillerin yaş tayininin kolaylaşacağını hem de primat aramalarında kendilerine yardımcı bir yöntem olacağını söyleyerek, “Burada çıkanların hepsi bana göre çok ilginç. Çok güzel fosiller fakat bir tane hortumlu memeliye ait örneklerimiz var ve dünyada tek. Bu kadar iyi korunmuş ve bu kadar büyüklükte bütün parçalar halinde bir örnek. O da zaten müzenin ana teşhir olması olacak. Yeni bir tarama yöntemimiz var ve bunu tabletlerle tarıyoruz. Üç boyutlu olarak fosili tarıyoruz. Buradaki amacımız seviyeyi, derinliği bulmak ve tabakalanmasını tespit etmek, akış yönünde tespit etmek. Böylelikle belki de bizim fosil yataklarındaki en önemli handikapımız yaş tayini yapabilmemiz. Nokta atışı yaş verebilmemiz için mutlaka bir volkanik kayacın olması lazım. Olmadığı durumlarda bunu tarama yöntemiyle biz diğer fosil lokaliteleriyle karşılaştırarak yaş tayini yapabileceğiz. Bir de ona bütün olarak baktığımızda nerede, nasıl taşınmış, ne kadar derinliğe inmiş, nasıl yerleşmiş bütün bunları görebileceğiz. Bu yöntem primat bulma çalışmalarımızda da bize yardımcı olacak. Bütün canlıların fosillerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bir fauna, yani gergedanıyla, zürafasıyla, hortumlu memelisiyle, primatlarıyla, boynuzlugilleriyle. Fakat ender bulunduğu için primat bizim için çok önemli. Öncelikle onu bulmayı çok istiyoruz. İnşallah bulabiliriz. Bu lokalite o noktada çok umut verici çünkü birlikte bulundukları canlıları burada buluyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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