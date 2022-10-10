Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı. 2002 doğumlu futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.

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  • 10.10.2022 16:19
  • Güncelleme: 10.10.2022 16:19
Nurettin Korkmaz sezonu kapattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı. 2002 doğumlu futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.

Yukatel Kayserispor’da sakatlık şoku yaşanıyor. Ümraniyespor maçı öncesi sakatlanan Nurettin Korkmaz’ın MR’ı çekildi. İlk tetkikleri yapılan Nurettin Korkmaz’ın sağ bacak ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Nurettin Korkmaz, sezonu kapattı.

Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Nurettin Korkmaz, Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları çerçevesinde 7 Ekim 2022 Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlanmıştır. Yapılan tetkik ve muayene neticesinde sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiştir. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz” denildi.

İHA

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