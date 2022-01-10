NTSO Başkanı Parmaksız: ' Basın Mensupları gece gündüz fedakarca çalışıyor'

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Parmaksız; gece gündüz demeden halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Başkan Parmaksız, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Vatandaşlarımızın ilimizde, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan, yaşanan gelişmelerden haberdar olması için çalışan basın mensubu arkadaşlarımız bizlere doğru bilgileri, teknolojinin gerektirdiği hızda ulaştırmaya çalışmaktadır. Toplumların bilgilenmesinde önemli bir rol üstlenen basın, teknolojinin imkanlarından da faydalanarak internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."