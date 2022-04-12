Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, “Türkiye’de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası var”

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Sorumlusu, Nöroloji Uzmanı Doktor Hilal Horozoğlu, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü sebebiyle hastalıkla ilgili bilgiler verdi.

Parkinson hastalığının yapılan araştırmalar sonucunda 55 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 1'inde görüldüğünü söyleyen Horozoğlu; “Ülkemizde 55 yaş arası toplam Parkinson hastası sayımız ise 130 bin civarında. Ancak bunların yaklaşık yarısı tedavi alabiliyor. Kalan yarısı ise hastalığın farkındalığının az olması nedeniyle tespit edilemediği için tedavi alamıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘BU HASTALIK ÇOĞU ZAMAN ÖMÜR BOYUNCA BİZİMLE BERABER OLACAK BİR HASTALIK’

Hastalığın belirtilerinde hareketlerde yavaşlık, vücut sertliği ve titreme olduğunu belirten Horozoğlu, “Bu 3 bulgu motor bulgularımız. Daha farklı bulgularda hastalarımızda gözlemlenebiliyor. Ancak en çok karşılanan bu 3 bulgunun başka sebeplere bağlanarak göz ardı edilmesine sık sık rastlıyoruz. Hastalar örneğin hareket yavaşlamasını hissettiklerinde bunu genel yaşlanmaya ya da eklem bozukluklarına bağlayabiliyorlar. Bu nedenle doktora başvuru ve tanı ne yazık ki gecikiyor. Oysaki tanı konulduktan sonra hastalar uygun tedaviyle bağımsız yaşamlarını sürdürebilirler. Bu açıdan da farkındalığın arttırılması konusunda 11 Nisan Parkinson hastalığı günü olarak kutlanmaktadır. Bu hastalık çoğu zaman ömür boyunca bizimle beraber olacak bir hastalık. Yani teşhis konulduğu anda tedaviye yönelik yapılacak her şey hastanın günlük yaşamını bağımsız olarak sürdürebilmesini amaçlamakta. Tedavi edildiği takdirde haslarımız ömür boyu son derece rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilirler. Parkinson hastalığı ile ilgili herhangi bir bulgusu olan vatandaşlarımızın nöroloji uzmanına başvurarak tedavi almalarını önermekteyiz. Parkinson hastalığının teşhis ve tedavisini yaptıran hastalarımız dik bir yokuşun tepesinden hızla inmek yerine ılımlı bir rampadan yürür gibi hayatını idame ettirebilirler. Bu nedenle erken tedavi ve farkındalık diyoruz” şeklinde konuştu.