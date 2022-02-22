Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Nikah Memurluğu'nda 25 çiftin özel bir tarih olan 22.02.2022 tarihinde hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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  • 22.02.2022 12:32
  • Güncelleme: 22.02.2022 12:40
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Nikah Memurluğu’nda 25 çiftin özel bir tarih olan 22.02.2022 tarihinde hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kayseri’de özel tarihte evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Hayatlarını birleştiren çiftlerin mutluluklarına ev sahipliği yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Özel günlerde nikah sayılarında bir artış yaşanıyor. Özel bir tarih olan 22.02.2022’de dünya evine girmek isteyen 25 çift, Melikgazi Belediyemizde nikah masasına oturdu. Ömür boyu sürecek mutluluğa ‘Evet’ demek üzere bu tarihi tercih eden çiftlerden Sevgi Durmuş ve Ömer Faruk Cıklacivlez’in nikahlarını kıyarak kendilerine sürpriz yaptık. Bu tarihler ilerleyen zamanlarda çiftlerin evlilik yıl dönümünü unutmamaları için akılda kalan özel bir tarih. Kendilerine uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, ailelerini de tebrik ediyorum" dedi.

Hayatlarını birleştiren çiftler özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade ederek nikahlarını kıyan Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.

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İHA

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