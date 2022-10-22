Nihat Hatipoğlu'ndan Kayseri mantısına övgü

Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda ünlü ilahiyatçı ve akademisyen Nihat Hatipoğlu sevenleri ile buluştu. Hatipoğlu, yaptığı konuşmasında Kayseri mantısını överek, 'Kayseri mantısı bir kaşıkta 40 tane kaldığı için özel bir mantı' dedi.

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  • 22.10.2022 17:53
  • Güncelleme: 22.10.2022 20:25
Nihat Hatipoğlu'ndan Kayseri mantısına övgü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda ünlü ilahiyatçı ve akademisyen Nihat Hatipoğlu sevenleri ile buluştu. Hatipoğlu, yaptığı konuşmasında Kayseri mantısını överek, “Kayseri mantısı bir kaşıkta 40 tane kaldığı için özel bir mantı” dedi.

Dünya Ticaret Merkezi’nde (DTM) düzenlenen Kayseri 5. Kitap Fuarı’nda ünlü ilahiyatçı ve akademisyen Nihat Hatipoğlu sevenlerinin büyük ilgisi ile karşılandı. Programın ardından özel olan Kayseri mantısını yemeye gideceklerini söyleyen Hatipoğlu, “Kitap Fuarı vesilesi ile buradayız. Herhalde bir 3-4 senedir Kayseri’ye gelmemiştik. Korona bizi ayırdı. Sonra bugün de hasıl oldu. Hem sizin güzel yüzlerinizi görelim dedik, hem de karşılıklı birbirimize dua edelim, hem de birbirimizin duasını alalım diye davet ettiklerinde ben de hiç ikiletmeden geldim. Dün İstanbul’daydık bugün de buradayız. Allah bu tür fuar gibi hizmetlerin, faydası olan bu tür yerlerin sayısını çoğaltsın. Programdan sonra mantı yemeye gideceğiz. Tabi Kayseri’nin mantısı özel bir mantı. Bir kaşıkta 40 tane kalırmış. Bizim hanımların yaptığında en fazla 10 tane oluyor. Kayserililer bu konuda mahirler tabi ki” dedi.

Hatipoğlu, salondaki sevenlerine dini bilgiler verdikten sonra imza törenine geçti.

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İHA

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