Niğdeli arıcılara 108 ton şeker dağıtıldı

Niğde'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde arı üreticilerine yönelik kovan başına 2.4 kilogram olmak üzere toplam 4 tırdan oluşan 108 tonluk şeker dağıtımına başlandı.

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  • 28.04.2022 10:43
  • Güncelleme: 28.04.2022 10:43
Niğdeli arıcılara 108 ton şeker dağıtıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde arı üreticilerine yönelik kovan başına 2.4 kilogram olmak üzere toplam 4 tırdan oluşan 108 tonluk şeker dağıtımına başlandı.

İlkbahar mevsiminde yeterli polen oluşumuna kadar ki dönemde arı ölümlerini engellemek amacıyla yapılan çalışmada, Niğde’de arı yetiştiriciliği yapan arıcılık kayıt sistemine kayıtlı ve işletmesi aktif olan arı yetiştiricilerine toplam 108 ton toz şeker dağıtımı yapıldı. Kovan başına 2.4 kilogram olmak üzere toplam 4 tırdan oluşan 108 tonluk besleme şeker dağıtım programına, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal ve çok sayıda arı yetiştiricisi üretici katıldı.

"327 üreticiye 108 ton şeker dağıtılıyor"

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, "Şeker dağıtım programımızda bir aradayız, burada. Bakanlığımız arıcılık sistemine kayıtlı 327 üreticimize 108 ton şeker dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Üreticimize kovan başına 2,4 kilogram şeker dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal ise, "Çok sevinçliyim. Arıcılarımızın ihtiyacı olan besleme şekeri konusunda 10-15 gündür yapılan yoğun çalışma ve özellikle bakanımızın talimatıyla Türkiye genelinde 16 bin ton şeker dağıtıldı. Bazı iller dağıtıma bir hafta önce başladılar. Bizler de bugün itibariyle dağıtıma başlamış bulunmaktayız. Başta sayın bakanıma, sayın valime, sayın tarım il müdürüme göstermiş oldukları gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanımıza ilimiz ziyaretlerinde 2 tır daha şeker eklemesi yapılmasını rica ettim. İnşallah o da kısa süre içinde hazırlanacak" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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