Niğde Teknopark A.Ş. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Niğde Teknopark A.Ş. 8. Olağan Genel Kurul toplantısı; yönetim kurulu ve genel kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversite Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen; Üniversite Rektörü ve Niğde Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in de yer aldığı toplantıda, Niğde Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Battaloğlu’nun Teknopark A.Ş.’nin genel durumunu özetleyen sunumu yapıldı.

Niğde Teknopark A.Ş. 8. Olağan Genel Kurul toplantısı gelecek dönem planlamalarının görüşülmesi ile sona erdi.