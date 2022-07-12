Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 Yaşında

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Üniversitenin kuruluşunun 30. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 12.07.2022 12:30
  • Güncelleme: 12.07.2022 12:30
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 Yaşında
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Üniversitenin kuruluşunun 30. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Araştıran, sorgulayan, katılımcı, evrensel düşünebilen, etik ve kültürel değerlere sahip bireyler yetiştirerek; bilim, teknoloji ve sanatın gelişmesini sağlamayı, çevreye saygı bilinci ile ülke ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine misyon edinmiş Üniversitemiz bugün 30. Kuruluş yıl dönümünü kutlamaktadır. Genç nesilleri hayata en iyi şekilde hazırlamak, sosyal ve akademik olarak güçlü, donanımlı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek üzere sürdürdüğümüz akademik ve idari çalışmalarımız ile bizlere geçmişten miras kalan en değerli unsur olan bilgi ve birikimimizi artırarak bunu başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Üniversitemizin öncü rol oynadığı ve birçok kuruma örnek olduğu, Sıfır Atık, Sürdürülebilir Kampüs ve Yeşil Enerji gibi bilimsel çalışmalarımıza olan desteğimiz sürecek ve önümüzdeki dönemlerde de çağın gerektirdiği teknolojiye sahip Üniversitemiz tarafından şehrimiz ve ülkemizin faydasına akademik çalışmaları yine aynı kararlılıkla sürdürmek hedefindeyiz. 30. yılımız dolayısıyla Üniversitemizde uzun bir aradan sonra yeniden başlattığımız Bahar Şenliklerimiz, bununla birlikte öğrencilerimize dostane bir rekabet içinde mücadele etme fırsatı sunduğumuz Spor Şenliklerimiz ve diğer sosyal, kültürel etkinliklerimiz de gelenek haline getirilerek aralıksız olarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Üniversitemizin bu günlere gelmesinde emek vermiş geçmişteki tüm Rektörlerimiz ve yönetim kadroları olmak üzere tüm personellerimize teşekkür ediyor, Kahraman Şehidimizin adını taşıyan Üniversitemizin daha nice başarılı yıllar geçirmesini temenni ediyorum."

İHA

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