Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Niğde’de jandarma ekiplerinin 11 ayrı adrese düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bor ve Ulukışla ilçelerinde 11 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, H.E, O.Ö, E.E, T.E, M.S, F.Ü, B.Y, R.S. ve A.S. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 153 gram bonzai, 7 gram toz esrar, 10 gram eroin, 34 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ile pompalı tüfek ele geçirildi.