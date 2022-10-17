Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 17.10.2022 14:13
  • Güncelleme: 17.10.2022 14:13
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ’Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele’ çerçevesinde, Yıldıztepe beldesinde bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerce; şüpheli şahsın aracı, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 570 gram uyuşturucu madde, 2 adet Shunk bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve tabancaya ait 434 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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