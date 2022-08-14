Niğde'de parmağını musluk yüzüğüne sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Niğde'de 4 yaşındaki çocuk musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Parmağını musluk yüzüğüne sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

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  • 14.08.2022 19:02
  • Güncelleme: 14.08.2022 19:02
Niğde'de parmağını musluk yüzüğüne sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de 4 yaşındaki çocuk musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Parmağını musluk yüzüğüne sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Niğde’de 4 yaşındaki çocuk musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Annesine seslenen çocuğun parmağında musluk yüzüğü çıkarılamaya çalışıldı. Aile evde bir süre parmağa sıkışıp kalan yüzüğü çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca çocuğu Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin aciline getirdi. Acilde de çıkarılamayınca Niğde Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede musluk yüzüğünü kesen ekipler, çocuğun parmağını kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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