Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Niğde'de bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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  • 20.02.2022 19:39
  • Güncelleme: 20.02.2022 19:39
Niğde'de otomobil orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bor yolu üzerinde meydana geldi. Durmuş A. (20) yönetimindeki 06 VDU 16 plakalı otomobil, iddiaya göre, orta refüje çıktı elektrik direğine çarptıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücü Durmuş A. ile yanında yolcu olarak bulunan Gülben G. (19) yaralandı. Olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralılardan Gülben G.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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