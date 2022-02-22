Niğde'de kurumlara 'Erişilebilirlik bayrağı' verildi

Niğde'de Erişilebilirlik Logosunun tanıtımı gerçekleştirilerek, erişime açık olan resmi ve özel kurumlara logolu bayrak verildi.

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  • 22.02.2022 13:49
  • Güncelleme: 22.02.2022 13:49
Niğde'de kurumlara 'Erişilebilirlik bayrağı' verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Erişilebilirlik Logosunun tanıtımı gerçekleştirilerek, erişime açık olan resmi ve özel kurumlara logolu bayrak verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sürdürülen Erişilebilirlik Logosu tanıtım töreni düzenlendi. İl müdürlüğü binasında düzenlenen törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selman Durmaz tarafından erişime açık olan resmi ve özel kurumlara bayrak verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selman Durmaz; Niğde’de 12 kamu, 1 özel hizmet binası olmak üzere 13 bina ve 86 özel halk otobüsüne erişilebilirlik belgesi verildiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında toplam 512 yerde denetim gerçekleştirdiklerini belirten Durmaz; “Niğde İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu,2013 yılından bu yana Niğde Valiliği bünyesinde sekretarya görevi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, Niğde Belediye Başkanlığı, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Niğde İl Özel idaresi ile sivil toplum kuruluşlarımızındın oluşturulan komisyon marifeti ile çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bugüne kadar ilimizde bina, yaya kaldırımı, yaya geçidi, kent parkı, otopark, durak olmak üzere 512 denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 12 kamu, 1 özel hizmet binası olmak üzere 13 bina ve 86 özel halk otobüsünün erişilebilirlik belgesi verilmiştir” dedi

İHA

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