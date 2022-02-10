Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Niğde'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor. İl merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar kar yağdı.

PAYLAŞ
  • 10.02.2022 11:08
  • Güncelleme: 10.02.2022 11:08
Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor. İl merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar kar yağdı.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar arabalarında biriken karları temizledi. İşyeri sahipleri ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle 131 köy yolu ile Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar kara yollarında ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi 40 personel ve 30 iş makinesiyle kapanan köy yollarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, belediye ekipleri ana arterlerde ve kaldırımlarda kar temizleme tuzlama çalışması yürütüyor.

Niğde Valiliği de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de karla mücadele devam ediyor

Kayseri'de karla mücadele devam ediyor

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

83 yaşındaki Zeliha teyzenin ördüğü çoraplar sınırdaki askerlere ulaştı

83 yaşındaki Zeliha teyzenin ördüğü çoraplar sınırdaki askerlere ulaştı

Kar yere, Talas belediyesi yollara düştü

Kar yere, Talas belediyesi yollara düştü

Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYC'den 'Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

İYC’den ‘Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizde kuralar çekiliyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizde kuralar çekiliyor'

DAHA FAZLA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde 5 yıldır Türkiye birincisi

Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde 5 yıldır Türkiye birincisi

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi, sahiplerini bekliyor

20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi, sahiplerini bekliyor

Büyükşehirden sokak hayvanları için 48 ton mama desteği

Büyükşehirden sokak hayvanları için 48 ton mama desteği