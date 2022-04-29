Niğde'de kadavraların ömrünü uzatan teknik geliştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Selim Çınaroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Hacı Keleş tıp fakültesi öğrencilerinin de eğitiminde kullanılan kadavraların çok daha az maliyetle ve daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlayan teknik geliştirdi.

PAYLAŞ
  • 29.04.2022 10:00
  • Güncelleme: 29.04.2022 10:00
Niğde'de kadavraların ömrünü uzatan teknik geliştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Selim Çınaroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Hacı Keleş; tıp fakültesi öğrencilerinin de eğitiminde kullanılan kadavraların çok daha az maliyetle ve daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlayan teknik geliştirdi.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Selim Çınaroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Hacı Keleş, monomerin bir takım kimyasallarla kadavranın emebileceği kadar inceltilerek tüm dokulara uygulandığı teknikle ilgili detaylı bilgiler vererek, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılan kadavraların saklama maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Öğretim üyeleri; bu nedenle böyle bir çalışmaya gereksinim duyduklarını dile getirerek, geliştirdikleri kimyasallar ve uygulama yöntemi için patent müracaatında bulunduklarını da sözlerine ekledi. Geliştirilen teknikle, kadavra saklamada kullanılan maliyetli cihazlarla birlikte bu cihazların içine konulan zararlı kimyasallardan da anatomi alanında çalışanları uzaklaştırmayı hedeflediklerini aktaran ikili bu çalışmayla; dokunun yağı ve suyu alınarak yerine çok daha hafif bir polimer zorla verildiği için kadavranın ağırlığını ve şeklini bozmadan önemli bir derecede düşürebildiklerini de belirtti. Öğretim üyeleri tarafından geliştirilen bu tekniğin, yurt dışındaki benzer örnekler ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi de bekleniyor. Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Selim Çınaroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Hacı Keleş açıklamalarının devamında ise gelecek çalışmaları hakkında da detaylı bilgileri paylaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun ve öğretim üyelerine başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise iki değerli öğretim üyesi tarafından geliştirilen bu tekniğin çok önemli sonuçlar verdiğine işaret ederek, gelecek çalışmalarında da kendilerine gerekli desteği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yönetimi olarak sunmaya gayret edeceklerini söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYSİAD Başkanı Yılmaz: 'Yamula Barajının su tutma törenine davet edilmemem içimde ukdedir'

KAYSİAD Başkanı Yılmaz: 'Yamula Barajının su tutma törenine davet edilmemem içimde ukdedir'

Kayseri Büyükşehirin projeleri Ankara'dan ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehirin projeleri Ankara'dan ilgi görüyor

Başkan Büyükkılıç: 'Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım'

Başkan Büyükkılıç: 'Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım'

Başkan Gülsoy: 'Bayramlar beraberlik için eşsiz bir fırsattır'

Başkan Gülsoy: 'Bayramlar beraberlik için eşsiz bir fırsattır'

Başkan Gülsoy : 'Mart ayında 372 milyon 468 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy : 'Mart ayında 372 milyon 468 bin dolar ihracat yaptık'

Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu

Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

5
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

6
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Günaydın: 'Kayseri'miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen bir şehirdir'

Vali Günaydın: 'Kayseri'miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen bir şehirdir'

ERÜ'nün 2. camisi ibadete açıldı

ERÜ'nün 2. camisi ibadete açıldı

DAHA FAZLA
Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Bayramlar birlik ve beraberliktir'

KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Bayramlar birlik ve beraberliktir'

Başkan Şahin: 'Tomarza için verdiğimiz vaatleri yerine getiriyoruz'

Başkan Şahin: “Tomarza için verdiğimiz vaatleri yerine getiriyoruz”

Büyüksimitci: 'Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesinin temenni ediyorum'

Büyüksimitci: 'Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesinin temenni ediyorum'

Kayseri'de park halindeki tır yandı, alevler eve de sıçradı

Kayseri'de park halindeki tır yandı, alevler eve de sıçradı