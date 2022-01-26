Niğde'de feci kaza: 2'si çocuk 3 ölü, 4 yaralı

Niğde'de tır ile minibüsün karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

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  • 26.01.2022 14:44
  • Güncelleme: 26.01.2022 14:44
Niğde'de feci kaza: 2'si çocuk 3 ölü, 4 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de tır ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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