Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi'nde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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  • 04.03.2022 16:44
  • Güncelleme: 04.03.2022 16:44
Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı
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Niğde’de 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi’nde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği siren çalınmasının ardından öğrenciler, bahçedeki toplanma alanında toplandı. Bazı hafif yaralı öğrenciler ve öğretmenler arkadaşlarının yardımıyla okul binasından çıkarıldı. İhbar üzerine AFAD, UMKE, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Türk Kızılayı hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek okul binasının etrafına şerit çekti. Binada enkaz altında kalan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tatbikatı izleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bu yılın "afet tatbikat yılı" olarak belirlendiğini ve bu kapsamda deprem tatbikatı yapıldığını söyledi. Ekiplerin, ihbar geldiği ilk andan itibaren hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğunu belirten Şimşek, "Ekiplerimiz, güzel koordine oldu, gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı. Amacımız, vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek, afetlere karşı daha dirençli toplum oluşturmak. Bu günde burada kurumlarımızın uyumlu çalışmasında sorun yaşanmadı. Tatbikatta görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah afetlerden bizleri esirgesin” dedi.

İHA

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