Niğde'de 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Türkiye'de elma üretiminde ikinci sırada yer aldığını bu yıl ise 650 bin ton elma rekoltesi beklendiğini söyledi.

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  • 10.10.2022 13:16
  • Güncelleme: 10.10.2022 13:16
Niğde'de 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Türkiye’de elma üretiminde ikinci sırada yer aldığını bu yıl ise 650 bin ton elma rekoltesi beklendiğini söyledi.

Geçen yıl 552 bin ton elma üretildiğini ifade eden Kaplan, bu yıl il genelinde 650 bin ton rekolte beklediklerini ve verimin çok iyi olduğunu ifade etti. Niğde elmasının ihracata gittiğini anlatan Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan açıklamasında şunları söyledi:

‘‘Niğde’de elma hasadı devam ediyor. Geçen yıl TUİK verilerinde 552 bin elma üretiminde Türkiye ikincisiydi. Bu yıl da yine ikinci olarak yerimizi koruruz inşallah. Niğde’de bahçecilik gittikçe ivme kazanıyor. Her yıl dikilen ağaç sayısı daha da fazlalaşıyor. Meyve vermeyen ağaç sayısı da çok, onlarda vermeye başlayınca üretim artacak. Büyük bahçeler kurulmaya devam ediyor. Niğde’yi cazibe merkezi haline getiriyor. Yaklaşık 552 bin ton üretimde Niğde elması, Amasya elması gibi büyük bahçelerde yaklaşık 300 bin ton üretim oluyor. 150 bin tonu ihracata gidiyor".

Kaplan, Niğde elmasının Uzakdoğu ülkeleri ile Hindistan, Bangladeş, Endonezya ile Orta Doğu ülkeleri, Irak, Suriye, Libya’ya ihraç edildiğini de ifade etti.

İHA

Kayseri Gündem
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